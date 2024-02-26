Чехия в 2023 году потребила меньше всего газа за последние 30 лет
В прошлом году объемы потребления газа в Чехии оказались самыми низкими с 1992 года.
Как сообщает Cesky Radio, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовал регулятор в сфере энергетики.
За 2023 год потребление природного газа в Чехии составило 6,7 млн кубометров, примерно на десятую часть меньше, чем в предыдущем году.
Самое значительное снижение произошло благодаря экономии домохозяйств.
Наибольшая доля газа поступала в Чехию через Германию. Около 8% мог составлять газ российского происхождения.
Ведомство отметило значительное снижение потребления также электроэнергии. Это связывают и с подорожанием ресурсов, что стимулировало людей экономить, и с замедлением экономики, и значительно более теплой зимой.
Португалия в 2023 году выработала рекордный объем "зеленой" электроэнергии, Германия также впервые выработала более 50% электроэнергии из "зеленых" источников.