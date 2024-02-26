Президент Чехії здивував країну стрибком з парашутом

Президент Чехії, колишній генерал Петр Павел вчергове здивував країну неординарним вчинком, без попередження взявши участь у спортивній події в прямому ефірі, де стрибнув з парашутом.

Про це повідомляють низка чеських видань, серед яких Blesk, пише "Європейська правда".

Павел здійснив стрибок у рамках гала-вечора великої спортивної події ("Авіаспортсмен року-2023"), що транслювався на національному телебаченні.

ČT24

Участь Павела залишалася таємницею до останнього моменту для всіх, крім дружини та безпосередніх організаторів. Мешканці Чехії дізналися про неї фактично з телеекранів.

ČT24

Літак, з якого виконувався стрибок, вилетів з аеродрому в районі містечка Роудніце-над-Лабем, неподалік від Праги.

ČT24

Петер Павел за своє життя багато разів стрибав з парашутом, зокрема під час військової служби.

ČT24

Павел давно відомий своїм захопленням мотоциклами та любить інші види спорту, як гірські прогулянки і каякінг.

Влітку президенту довелося перепросити після того, як його помітили на мотоциклі без шолома.

Після перемоги на президентських виборах Павел зізнався, що хоче їздити на мотоциклі вже в новому статусі, хоч і визнав, що матиме менше можливостей для цього.