Зеленський: Україна зацікавлена у спільному виробництві озброєнь з Болгарією

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим заявив, що Київ зацікавлений у спільному з Софією військовому виробництві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна дуже зацікавлена у спільному військовому виробництві з Болгарією. І з іншими державами також. Насамперед з тими державами, у яких є великий потенціал у військовій індустрії", – зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки такому виробництву Болгарія зможе отримати як робочі місця, так і кошти в свою економіку, водночас Україна зможе закрити свої дефіцитні потреби.

"Ми говоримо не лише про потреби війни, а й про час після війни. Гадаю, що обидві наші країни і оборонні індустрії зацікавлені в цьому", – вказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Денковим.

Прем'єр Болгарії у понеділок прибув з візитом в Україну.

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.

Однак постачання обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.