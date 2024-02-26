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Зеленський: Україна зацікавлена у спільному виробництві озброєнь з Болгарією

Понеділок, 26 лютого 2024, 16:08

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим заявив, що Київ зацікавлений у спільному з Софією військовому виробництві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна дуже зацікавлена у спільному військовому виробництві з Болгарією. І з іншими державами також. Насамперед з тими державами, у яких є великий потенціал у військовій індустрії", – зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки такому виробництву Болгарія зможе отримати як робочі місця, так і кошти в свою економіку, водночас Україна зможе закрити свої дефіцитні потреби.

"Ми говоримо не лише про потреби війни, а й про час після війни. Гадаю, що обидві наші країни і оборонні індустрії зацікавлені в цьому", – вказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Денковим.

Прем'єр Болгарії у понеділок прибув з візитом в Україну.

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.

Однак постачання обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.

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Болгарія Зеленський Зброя ЗСУ