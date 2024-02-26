Зеленский: Украина заинтересована в совместном производстве вооружений с Болгарией

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым заявил, что Киев заинтересован в совместном с Софией военном производстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина очень заинтересована в совместном военном производстве с Болгарией. И с другими государствами тоже. Прежде всего с теми государствами, у которых есть большой потенциал в военной индустрии", – отметил Зеленский.

По его словам, благодаря такому производству Болгария сможет получить как рабочие места, так и средства в свою экономику, в то же время Украина сможет закрыть свои дефицитные потребности.

"Мы говорим не только о потребностях войны, но и о времени после войны. Думаю, что обе наши страны и оборонные индустрии заинтересованы в этом", – указал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с Денковым.

Премьер Болгарии в понедельник прибыл с визитом в Украину.

Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров.

Однако поставка обещанных бронетранспортеров задерживается из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.