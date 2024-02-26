Фінська компанія, яка потрапила під санкції США, різко припинила торгівлю з РФ

Фінський виробник запчастин для ваговозів, компанія HD-Parts, яка минулого тижня потрапила до санкційного списку Сполучених Штатів, 26 лютого заявила про повне припинення торгівлі з Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві HD-Parts для фінського інформагентства STT.

Фінська компанія повідомила, що припиняє торгівлю з Росією після потрапляння під санкції, оголошені Міністерством фінансів США 23 лютого – напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну.

У поясненні відомства стверджувалось, що HD-Parts поставила тисячі запчастин до Росії з 2022 року та є одним із найбільших іноземних постачальників запчастин для ваговозів російським компаніям.

Про це було відомо щонайменше з листопада 2022 року, коли відповідне розслідування опублікував фінський мовник Yle.

Своєю чергою засновник HD-Parts Лассе Ліндквіст стверджував, що компанія отримувала дозвіл у Міністерства закордонних справ Фінляндії та схвалення митниці для кожної партії, яку відправляла до Росії.

Нагадаємо, під санкції США 23 лютого потрапили 26 компаній та індивідів із 11 країн – зокрема Китаю та Сербії, – які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.