Финская компания, попавшая под санкции США, резко прекратила торговлю с РФ

Финский производитель запчастей для грузовиков, компания HD-Parts, которая на прошлой неделе попала в санкционный список Соединенных Штатов, 26 февраля заявила о полном прекращении торговли с Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении HD-Parts для финского информагентства STT.

Финская компания сообщила, что прекращает торговлю с Россией после попадания под санкции, объявленные Министерством финансов США 23 февраля – накануне второй годовщины вторжения России в Украину.

В объяснении ведомства утверждалось, что HD-Parts поставила тысячи запчастей в Россию с 2022 года и является одним из крупнейших иностранных поставщиков запчастей для грузовиков российским компаниям.

Об этом было известно как минимум с ноября 2022 года, когда соответствующее расследование опубликовал финский вещатель Yle.

В свою очередь основатель HD-Parts Лассе Линдквист утверждал, что компания получала разрешение в Министерстве иностранных дел Финляндии и одобрение таможни для каждой партии, которую отправляла в Россию.

Напомним, под санкции США 23 февраля попали 26 компаний и индивидов из 11 стран – в частности Китая и Сербии, – которые помогают России в обход санкций импортировать критически важные технологии и оборудование для военно-промышленной сферы.