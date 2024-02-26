Зеленський "не може зрозуміти", як Трамп може бути на боці Путіна

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Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей Владіміра Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови держави, він "не може зрозуміти, як Дональд Трамп може бути на боці Путіна". "Це неймовірно", – додав він.

На думку Зеленського, Трамп не розуміє цілей російського президента і "не знає" його.

"Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться", – наголосив президент.

Він вважає, що в разі, якщо Трамп вирішить підтримати Росію, а не Україну, в нинішній повномасштабній війні, то буде "проти американців".

За даними ЗМІ, в разі перемоги на президентських виборах у США Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.

У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Після цього Зеленський не раз пропонував Трампу знову приїхати, зокрема й на лінію фронту.

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