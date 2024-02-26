У НАТО з’явиться нова речниця

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив Фару Дахлаллу речницею Північноатлантичного Альянсу.

Про це 26 лютого сповістила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Британка Фара Дахлалла почне працювати на посаді речника Північноатлантичного Альянсу в березні 2024 року.

Фото: пресслужба НАТО

"З нетерпінням чекаю можливості привітати Фару Дахлаллу на посаді наступної речниці НАТО. У більш небезпечному світі чітка і своєчасна комунікація і взаємодія зі ЗМІ важливіші, ніж будь-коли", – прокоментував Столтенберг.

Фара Дахлалла раніше працювала в ООН, уряді Великої Британії та компанії AstraZeneca, а також у кількох медіа.

Вона замінить на цій посаді Оану Лунгеску, яка обіймала посаду речниці з 2010 до 2023 року – найдовше в історії Альянсу.

Після відставки Лунгеску виконувачем обов'язків речника НАТО був Ділан Вайт.