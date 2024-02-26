В НАТО появится новая пресс-секретарь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил Фару Дахлаллу пресс-секретарем Североатлантического Альянса.

Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Британка Фара Дахлалла начнет работать в должности спикера Североатлантического Альянса в марте 2024 года.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА НАТО

"С нетерпением жду возможности поздравить Фару Дахлаллу в должности следующего спикера НАТО. В более опасном мире четкая и своевременная коммуникация и взаимодействие со СМИ важнее, чем когда-либо", – прокомментировал Столтенберг.

Фара Дахлалла ранее работала в ООН, правительстве Великобритании и компании AstraZeneca, а также в нескольких медиа.

Она заменит на этом посту Оану Лунгеску, которая занимала должность пресс-секретаря с 2010 до 2023 года – дольше всех в истории Альянса.

После отставки Лунгеску исполняющим обязанности спикера НАТО был Дилан Уайт.