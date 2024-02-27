У Варшаві розпочинається великий протест фермерів, рух блокуватимуть тисячі людей

Фермери у вівторок проводять великий протест у Варшаві, разом з ними на вулицях столиці мають з'явитися шахтарі та мисливці – очікується, що загалом до десятків тисяч людей заблокують рух транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Основний протест матиме вигляд пішої ходи через те, що до Варшави не пускають сільськогосподарську техніку. У столиці може виникнути багато труднощів, тому мешканцям радять уникати центру міста, оскільки саме там розпочнеться демонстрація.

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Страйк розпочнеться близько 11 ранку перед Палацом культури і науки, після чого протестувальники пройдуть проспектом Єрозолімським до Сейму, а потім проспектом Уяздовським до резиденції прем'єр-міністра. Крім того, поліція може прийняти рішення про перекриття вулиць, в такому випадку автобуси і трамваї будуть перенаправлені на об'їзні маршрути.

"Організатори зареєстрували 10 000 учасників і запевняють, що марш буде мирним і пішим, оскільки в'їзд сільськогосподарської техніки до Варшави заборонений. Планується, що зібрання завершиться близько 15:00". – повідомили у столичній мерії. Однак організатори допускають, що протест може стати довшим.

Спікер Сейму Шимон Головня має зустрітися зі страйкарями. "Повна згода між мною і протестувальниками в тому, що ми не хочемо бути – ні вони, ні я – героями проросійської пропаганди, – сказав він.

Фермери також оголосили про блокування деяких під'їзних шляхів до Варшави, наприклад, у Непоренті. Саме там страйкарі перебувають ще з опівночі. Матеуш Журавінський, голова протесту фермерів, повідомив Polsat News, що заплановане закінчення блокади – 23:45.

"Протест виглядає як блокада проїзду по дорозі 61. У нас велика явка, тому що є понад 100 сільськогосподарських машин, близько 200 осіб, і ми всі боремося за польське сільське господарство", додав він.

Хоча офіційно протест у столиці має розпочатися близько 11 години ранку, столична поліція повідомляє, що вже з'являються перші перешкоди. "Варшава. Вулиця Пшичулкова (на рівні вулиці Палацової) – протест групи фермерів, які на велосипедах заїжджають на пішохідний перехід, а потім, через кілька хвилин, з'їжджають з нього, щоб пропустити транспортні засоби, що чекають на них. Рух транспорту на цій ділянці сповільнено" – йдеться в оголошенні.

Фермери в Польщі та інших країнах вже кілька тижнів протестують, стверджуючи, що імпорт продовольства з України підриває їхню конкурентоздатність. Крім того, вони не згодні з обмеженнями, які на них накладає політика Зеленого курсу ЄС.

У Брюсселі у понеділок також відбулась акція фермерів, які пригнали кілька сотень тракторів до європейського кварталу, де розташовані інституції ЄС – щоб продемонструвати свій гнів у день зустрічі міністрів сільського господарства Євросоюзу.