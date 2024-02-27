В Варшаве начинается большой протест фермеров, движение будут блокировать тысячи людей

Фермеры во вторник проводят большой протест в Варшаве, вместе с ними на улицах столицы должны появиться шахтеры и охотники – ожидается, что в целом до десятков тысяч человек заблокируют движение транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Основной протест будет иметь вид пешего шествия из-за того, что в Варшаву не пускают сельскохозяйственную технику. В столице может возникнуть много трудностей, поэтому жителям советуют избегать центра города, поскольку именно там начнется демонстрация.

Забастовка начнется около 11 утра перед Дворцом культуры и науки, после чего протестующие пройдут по проспекту Ерозолимскому к Сейму, а затем по проспекту Уяздовскому к резиденции премьер-министра. Кроме того, полиция может принять решение о перекрытии улиц, в таком случае автобусы и трамваи будут перенаправлены на объездные маршруты.

"Организаторы зарегистрировали 10 000 участников и уверяют, что марш будет мирным и пешим, поскольку въезд сельскохозяйственной техники в Варшаву запрещен. Планируется, что собрание завершится около 15:00". – сообщили в столичной мэрии. Однако организаторы допускают, что протест может стать длиннее.

Спикер Сейма Шимон Головня должен встретиться с бастующими. "Полное согласие между мной и протестующими в том, что мы не хотим быть – ни они, ни я – героями пророссийской пропаганды, – сказал он.

Фермеры также объявили о блокировании некоторых подъездных путей к Варшаве, например, в Непоренте. Именно там забастовщики находятся еще с полуночи. Матеуш Журавинский, председатель протеста фермеров, сообщил Polsat News, что запланированное окончание блокады – 23:45.

"Протест выглядит как блокада проезда по дороге 61. У нас большая явка, потому что есть более 100 сельскохозяйственных машин, около 200 человек, и мы все боремся за польское сельское хозяйство", добавил он.

Хотя официально протест в столице должен начаться около 11 часов утра, столичная полиция сообщает, что уже появляются первые препятствия. "Варшава. Улица Пшичулкова (на уровне улицы Дворцовой) – протест группы фермеров, которые на велосипедах заезжают на пешеходный переход, а затем, через несколько минут, съезжают с него, чтобы пропустить транспортные средства, ожидающие их. Движение транспорта на этом участке замедлено" – говорится в объявлении.

Фермеры в Польше и других странах уже несколько недель протестуют, утверждая, что импорт продовольствия из Украины подрывает их конкурентоспособность. Кроме того, они не согласны с ограничениями, которые на них накладывает политика Зеленого курса ЕС.

В Брюсселе в понедельник также состоялась акция фермеров, которые пригнали несколько сотен тракторов к европейскому кварталу, где расположены институты ЕС – чтобы продемонстрировать свой гнев в день встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.