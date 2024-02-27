Прем'єр Франції теж не відкинув можливість відправки військ в Україну
У вівторок прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "нічого не можна виключати", коли йдеться про відправку західних військ в Україну.
Як пише "Європейська правда", про це Атталь сказав в ефірі RTL, його слова наводить RFI.
Атталь у кулуарах сільськогосподарського ярмарку нагадав, що два роки тому багато країн "виключали можливість відправки зброї", в тому числі оборонної, в Україну.
"Сьогодні ми відправляємо ракети дальнього радіуса дії, щоб підтримати українців перед обличчям цієї агресії", – сказав Атталь.
Глава уряду Франції зазначив, що "нічого не можна виключати у війні", яка ведеться "в самому серці Європи", в тому числі введення сухопутних військ, як це запропонував Емманюель Макрон напередодні.
Нагадавши, що Швеція і Фінляндія, історично нейтральні країни, зараз приєднуються до НАТО, "тому що вони бачать цю загрозу", Атталь додав: "Я не хочу, щоб моє покоління і наступні покоління зростали у світі… загроз".
Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.
Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну.
Лідери крайніх лівих і ультраправих Франції засудили президента Емманюеля Макрона, який допустив відправку західних військ до України у майбутньому.