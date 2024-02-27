Премьер Франции тоже не исключил возможность отправки войск в Украину

Во вторник премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет об отправке западных войск в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом Атталь сказал в эфире RTL, его слова приводит RFI.

Атталь в кулуарах сельскохозяйственной ярмарки напомнил, что два года назад многие страны "исключили возможность отправки оружия", в том числе оборонного, в Украину.

"Сегодня мы отправляем ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать украинцев перед лицом этой агрессии", – сказал Атталь.

Глава правительства Франции отметил, что "ничего нельзя исключать в войне", которая ведется "в самом сердце Европы", в том числе введение сухопутных войск, как это предложил Эмманюэль Макрон накануне.

Напомнив, что Швеция и Финляндия, исторически нейтральные страны, сейчас присоединяются к НАТО, "потому что они видят эту угрозу", Атталь добавил: "Я не хочу, чтобы мое поколение и последующие поколения росли в мире... угроз".

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что среди союзников Киева нет согласия об отправке войск в Украину.

Лидеры крайне левых и ультраправых Франции осудили президента Макрона, который допустил отправку западных войск в Украину в будущем.