Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зазнає першої поразки на регіональних виборах з моменту приходу до влади у 2022 році після того, як лівоцентристський кандидат, як виявилося, переміг на виборах президента Сардинії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після підрахунку майже всіх голосів Алессандра Тодде, член лівого "Руху 5 зірок", яку підтримувала Демократична партія (ДП), набрала 45,3% голосів. Вона випередила Паоло Труццу, правого кандидата, обраного Мелоні, який набрав 45,0%.

Незважаючи на невеликий відрив і те, що підрахунок голосів ще не завершений, Тодде святкує перемогу разом з лідером партії "5 зірок" і колишнім прем'єр-міністром Джузеппе Конте та Еллі Шлейн, головою найбільшої опозиційної групи, лівоцентристської Демократичної партії.

Тодде стане першою жінкою-президентом острова і першим президентом будь-якого регіону від "Руху 5 зірок".

Підтверджена перемога також означатиме, що лівоцентристам вперше з 2015 року вдалося отримати собі регіон, а результат стане поштовхом для опозиційних партій після багатьох років поразок.

Виступаючи в столиці Сардинії Кальярі, Тодде сказала журналістам, що вона "дуже щаслива і дуже пишається", додавши, що для Сардинії пишеться нова "сторінка історії".

Голосування відбулося в неділю, але підрахунок голосів розпочався лише в понеділок вранці і зайняв незвично багато часу.

Блок Мелоні, до якого входять її партія "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє", виграв усі чотири регіональні вибори, що відбулися у 2023 році, і до неділі контролював 14 з 20 регіонів Італії.

На Сардинії, одному з двох головних островів Італії, проживає близько 1,44 мільйона дорослих жителів. Явка була оцінена в 52,4%.

Тодде, колишня заступниця міністра промисловості, замінить Крістіана Солінаса, який не балотувався на переобрання через низький рейтинг.

Наступними ключовими політичними випробуваннями в Італії стануть вибори 10 березня в регіоні Абруццо, де Демократична партія і "5 зірок" знову об'єднали свої зусилля, а також вибори до Європейського парламенту в червні.

Партія Мелоні лідирує в національних опитуваннях громадської думки з показником близько 28%, в той час як Демократична партія має близько 20%, а "5 зірок" – 16%.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні припустила, що нинішньої ескалації на Близькому Сході могло б і не статись, якби Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Мелоні 24 лютого відвідала Київ, де, коментуючи підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки з Україною, наголосила на необхідності продовжувати військову допомогу для Києва.

"Плутати широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як це роблять, – це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо", – сказала вона на пресконференції.