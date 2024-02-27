Премьер-министр Италии Джорджия Мелони терпит первое поражение на региональных выборах с момента прихода к власти в 2022 году после того, как левоцентристский кандидат, как оказалось, победил на выборах президента Сардинии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После подсчета почти всех голосов Алессандра Тодде, член левого "Движения 5 звезд", которую поддерживала Демократическая партия (ДП), набрала 45,3% голосов. Она опередила Паоло Труццу, правого кандидата, выбранного Мелони, который набрал 45,0%.

Несмотря на небольшой отрыв и то, что подсчет голосов еще не завершен, Тодде празднует победу вместе с лидером партии "5 звезд" и бывшим премьер-министром Джузеппе Конте и Элли Шлейн, председателем крупнейшей оппозиционной группы, левоцентристской Демократической партии.

Тодде станет первой женщиной-президентом острова и первым президентом любого региона от "Движения 5 звезд".

Подтвержденная победа также будет означать, что левоцентристам впервые с 2015 года удалось получить себе регион, а результат станет толчком для оппозиционных партий после многих лет поражений.

Выступая в столице Сардинии Кальяри, Тодде сказала журналистам, что она "очень счастлива и очень гордится", добавив, что для Сардинии пишется новая "страница истории".

Голосование состоялось в воскресенье, но подсчет голосов начался только в понедельник утром и занял необычно много времени.

Блок Мелони, куда входят ее партия "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", выиграл все четыре региональные выборы, состоявшиеся в 2023 году, и до воскресенья контролировал 14 из 20 регионов Италии.

На Сардинии, одном из двух главных островов Италии, проживает около 1,44 миллиона взрослых жителей. Явка была оценена в 52,4%.

Тодде, бывшая заместительница министра промышленности, заменит Кристиана Солинаса, который не баллотировался на переизбрание из-за низкого рейтинга.

Следующими ключевыми политическими испытаниями в Италии станут выборы 10 марта в регионе Абруццо, где Демократическая партия и "5 звезд" снова объединили свои усилия, а также выборы в Европейский парламент в июне.

Партия Мелони лидирует в национальных опросах общественного мнения с показателем около 28%, в то время как Демократическая партия имеет около 20%, а "5 звезд" – 16%.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони предположила, что нынешней эскалации на Ближнем Востоке могло бы и не произойти, если бы Россия не осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Мелони 24 февраля посетила Киев, где, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подчеркнула необходимость продолжать военную помощь для Киева.

"Путать широко употребляемое слово "мир" с "капитуляцией", как это делают, – это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять", – сказала она на пресс-конференции.