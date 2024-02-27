Молдова відправила в Україну п'ять фур гуманітарної допомоги

Молдова направила в Україну нову партію гуманітарної допомоги на загальну суму 4,9 млн леїв (понад 260 тисяч доларів США).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Генінспекторат із надзвичайних ситуацій супроводжував в Україну 27 лютого п'ять фур із вантажем понад 75 тонн гуманітарної допомоги.

фото з сайту newsmaker

Молдова направила в Україну гуманітарну допомогу у вигляді медичних товарів, як-от системи переливання крові та засоби для дезінфекції, а також консерви та електрогенератори.

Уряд ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги після того, як 15 листопада 2023 року Міністерство закордонних справ отримало від української влади список необхідних товарів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила 15 лютого, що її країна готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Санду під час візиту до України в листопаді заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.