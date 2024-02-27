Молдова отправила в Украину пять фур гуманитарной помощи.

Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи на общую сумму 4,9 млн леев (более 260 тысяч долларов США).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям сопровождал в Украину 27 февраля пять фур с грузом более 75 тонн гуманитарной помощи.

фото с сайта newsmaker

Молдова направила в Украину гуманитарную помощь в виде медицинских товаров, таких как системы переливания крови и дезинфицирующие средства, а также консервы и электрогенераторы.

Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года Министерство иностранных дел получило от украинских властей список необходимых товаров.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 15 февраля, что ее страна готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи.

Напомним, Санду во время визита в Украину в ноябре заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.