Прем’єрка Литви: Перемога України – це останній шанс на появу вільної Росії

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що перемога України є останнім шансом на появу іншої Росії, вільної від диктатури та імперіалізму.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в Twitter (X).

Шимоніте зробила свою заяву у зв’язку з дев’ятою річницею вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

"Вбивство Бориса Нємцова 9 років тому було не першим і не останнім, але все ж таки одним з найбільш кричущих нагадувань про те, що за правильні вчинки в Росії вас можуть вбити або посадити до в'язниці, або і те, і інше. Криваві відбитки пальців путінського режиму повсюди на цьому вбивстві, і на багатьох інших", – заявила прем’єрка Литви.

"Перемога України – це останній шанс на іншу Росію, вільну від диктатури та імперіалізму – ту, за яку боровся Борис Нємцов. Моє послання до всіх, хто сьогодні сумує за Нємцовим: допоможіть Україні перемогти, чого б це не коштувало.

Раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, нагадав, що він є не першою жертвою путінського режиму в Росії.

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