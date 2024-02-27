Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что победа Украины является последним шансом на появление другой России, свободной от диктатуры и империализма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter (X).

Шимоните сделала свое заявление в связи с девятой годовщиной убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Убийство Бориса Немцова девять лет назад было не первым и не последним, но все же одним из самых вопиющих напоминаний о том, что за правильные поступки в России вас могут убить или посадить в тюрьму, или и то, и другое. Кровавые отпечатки пальцев путинского режима – повсюду на этом убийстве и на многих других", – заявила премьер Литвы.

"Победа Украины – это последний шанс на другую Россию, свободную от диктатуры и империализма – ту, за которую боролся Борис Немцов. Мое послание ко всем, кто сегодня скорбит по Немцову: помогите Украине победить, чего бы это ни стоило", – добавила она.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя смерть российского оппозиционера Алексея Навального, напомнил, что он является не первой жертвой путинского режима в России.

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