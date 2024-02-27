Прем'єр Швеції про відправку військ в Україну: На цей момент неактуально

Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон заявив, що для його країни питання відправлення військових в Україну є неактуальним на цей момент.

Позицію Крістеррсона наводить шведський мовник SVT, пише "Європейська правда".

Глава шведського уряду коментував заяву президента Франції Макрона, який не виключив відправлення сухопутних військ в Україну попри те, що, за його словами, на Заході немає консенсусу щодо цього питання.

Для Швеції, заявив Крістерссон, це "зовсім неактуально на цей момент".

"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", – продовжив прем'єр-міністр, чия країна ось-ось приєднається до Альянсу.

"Французька традиція – це не шведська традиція", – додав Крістерссон.

Після заяви Макрона, що пролунала 16 лютого на неформальному саміті в Парижі, Чехія заявила, що не збирається відправляти війська в Україну.

Заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик теж заявив, що Польща не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну.