Прем'єр Швеції про відправку військ в Україну: На цей момент неактуально
Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон заявив, що для його країни питання відправлення військових в Україну є неактуальним на цей момент.
Позицію Крістеррсона наводить шведський мовник SVT, пише "Європейська правда".
Глава шведського уряду коментував заяву президента Франції Макрона, який не виключив відправлення сухопутних військ в Україну попри те, що, за його словами, на Заході немає консенсусу щодо цього питання.
Для Швеції, заявив Крістерссон, це "зовсім неактуально на цей момент".
"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", – продовжив прем'єр-міністр, чия країна ось-ось приєднається до Альянсу.
"Французька традиція – це не шведська традиція", – додав Крістерссон.
Після заяви Макрона, що пролунала 16 лютого на неформальному саміті в Парижі, Чехія заявила, що не збирається відправляти війська в Україну.
Заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик теж заявив, що Польща не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну.