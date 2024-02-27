Премьер Швеции об отправке войск в Украину: На данный момент неактуально

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что для его страны вопрос отправки военных в Украину является неактуальным на данный момент.

Позицию Кристерссона приводит шведский вещатель SVT, пишет "Европейская правда".

Глава шведского правительства комментировал заявление президента Франции Макрона, который не исключил отправку сухопутных войск в Украину несмотря на то, что, по его словам, на Западе нет консенсуса по этому вопросу.

Для Швеции, заявил Кристерссон, это "совсем неактуально на данный момент".

"Если страна хочет отправить войска в другую точку мира, это не влияет на НАТО", – продолжил премьер-министр, чья страна вот-вот присоединится к Альянсу.

"Французская традиция – это не шведская традиция", – добавил Кристерссон.

После заявления Макрона, прозвучавшего 26 февраля на неформальном саммите в Париже, Чехия заявила, что не собирается отправлять войска в Украину.

Заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик тоже заявил, что Польша не рассматривает идею отправки своих военных в Украину.