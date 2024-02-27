Італія виключила відправлення військ НАТО в Україну

Італія не підтримує відправлення військ держав Європи чи Північноатлантичного альянсу в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву пресслужба італійського уряду опублікувала вдень 27 лютого.

В уряді Італії згадали про вчорашню зустріч понад двох десятків союзників України, яка надала можливість "підтвердити повну відданість Італії підтримці України в боротьбі за захист свого суверенітету і територіальної цілісності".

"Від початку російської агресії два роки тому спостерігається повна згуртованість усіх членів Альянсу в підтримці, яка має бути надана Києву. Ця підтримка не передбачає присутності на українській території військ європейських країн або країн НАТО", – наголосили там.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну. В ЄС заявили, що на європейському рівні серед держав-членів існує консенсус лише щодо надання Україні потрібної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.