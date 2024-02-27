Италия исключила отправку войск НАТО в Украину

Италия не поддерживает отправку войск государств Европы или Североатлантического альянса в Украину во время полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление пресс-служба итальянского правительства опубликовала днем 27 февраля.

В правительстве Италии вспомнили о вчерашней встрече более двух десятков союзников Украины, которая дала возможность "подтвердить полную преданность Италии поддержке Украины в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности".

"С начала российской агрессии два года назад наблюдается полная сплоченность всех членов Альянса в поддержке, которая должна быть предоставлена Киеву. Эта поддержка не предусматривает присутствия на украинской территории войск европейских стран или стран НАТО", – подчеркнули там.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

После заявления Макрона Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину. В ЕС заявили, что на европейском уровне среди государств-членов существует консенсус только по предоставлению Украине необходимой помощи столько, сколько потребуется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.