Прем’єрка Естонії хоче знайти голоси для позбавлення громадян РФ права голосу

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що продовжує підтримувати обмеження виборчих прав для російських громадян у країні, але не хоче руйнувати нинішню урядову коаліцію й прагне заручитись підтримкою більшості депутатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Postimees.

За словами Каллас, право голосу для громадян РФ необхідно призупинити доти, доки триває війна в Україні, бо люди, які можуть обирати Путіна та підлягають мобілізації в РФ, не повинні мати можливості впливати в Естонії на місцеве політичне життя.

Голова естонського уряду визнала, що в коаліції немає єдиної думки з цього питання – соціал-демократи не підтримують позбавлення громадян РФ і Білорусі права голосу на місцевих виборах, – але не виключила, що ця тема може бути знову винесена на обговорення.

"Якщо це можливо зробити, змінивши Конституцію, то потрібно зайнятися цим швидше. Коли я, так би мовити, рахую в голові, то голоси наберуться", – додала вона, маючи на увазі підтримку опозиційних правих партій "Вітчизна" та EKRE.

"Але я не хочу також руйнувати коаліцію. Зазвичай, якщо ти йдеш ухвалювати рішення з наявними поза коаліцією голосами, то це загалом погано відбивається на здоров'ї коаліції", – пояснила Каллас.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту Конституції Естонії.

Влітку естонські ЗМІ підрахували, що у разі реалізації ініціативи про позбавлення права голосу на місцевих виборах громадян країн-агресорів це може торкнутися близько 69 тисяч іноземців в Естонії.