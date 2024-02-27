Премьер Эстонии хочет найти голоса для лишения граждан РФ права голоса

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что продолжает поддерживать ограничение избирательных прав для российских граждан в стране, но не хочет разрушать нынешнюю правительственную коалицию и стремится заручиться поддержкой большинства депутатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Postimees.

По словам Каллас, право голоса для граждан РФ необходимо приостановить до тех пор, пока продолжается война в Украине, потому что люди, которые могут выбирать Путина и подлежат мобилизации в РФ, не должны иметь возможности влиять в Эстонии на местную политическую жизнь.

Глава эстонского правительства признала, что в коалиции нет единого мнения по этому вопросу – социал-демократы не поддерживают лишение граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах, – но не исключила, что эта тема может быть снова вынесена на обсуждение.

"Если это возможно сделать, изменив Конституцию, то нужно заняться этим быстрее. Когда я, так сказать, прикидываю в уме, то эти голоса наберутся", – добавила она, имея в виду поддержку оппозиционных правых партий "Отечество" и EKRE.

"Но я не хочу также разрушать коалицию. Обычно, если ты идешь принимать решения с имеющимися вне коалиции голосами, то это в целом плохо отражается на здоровье коалиции", – пояснила Каллас.

В августе 2023 года Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, однако его не направили на обсуждение в правительство из-за разногласий в части соответствия законопроекта Конституции Эстонии.

Летом эстонские СМИ подсчитали, что в случае реализации инициативы о лишении права голоса на местных выборах граждан стран-агрессоров это может коснуться около 69 тысяч иностранцев в Эстонии.