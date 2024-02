Глава МЗС Албанії і Кулеба обговорили "формулу миру" та вступ до НАТО

Міністри закордонних справ України та Албанії провели зустріч у Тирані на тлі візиту до країни президента Володимира Зеленського та проведення саміту з державами Західних Балкан.

Про переговори розповів у своєму у Twitter (Х) міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані, пише "Європейська правда".

За словами дипломата, міністри обговорили зміцнення двосторонніх зв'язків та сприяння динамічному партнерству між країнами.

"Запевнив мого співрозмовника у твердій підтримці "формули миру" президента України Володимира Зеленського та євроатлантичних прагнень України, включно з нашою готовністю допомагати у відновленні країни", – зазначив Хасані.

