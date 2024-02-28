Укр Рус Eng

Глава МЗС Албанії і Кулеба обговорили "формулу миру" та вступ до НАТО

фото
Середа, 28 лютого 2024, 11:15

Міністри закордонних справ України та Албанії провели зустріч у Тирані на тлі візиту до країни президента Володимира Зеленського та проведення саміту з державами Західних Балкан.

Про переговори розповів у своєму у Twitter (Х) міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані, пише "Європейська правда".

За словами дипломата, міністри обговорили зміцнення двосторонніх зв'язків та сприяння динамічному партнерству між країнами. 

"Запевнив мого співрозмовника у твердій підтримці "формули миру" президента України Володимира Зеленського та євроатлантичних прагнень України, включно з нашою готовністю допомагати у відновленні країни", – зазначив Хасані.

Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії на саміт із державами Західних Балкан, який відбудеться в середу, 28 лютого.

Очікується, що ця зустріч призведе до надання додаткової допомоги Україні, а деякі албанці сподіваються, що ця подія також допоможе зміцнити зв’язки з їхніми європейськими сусідами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Албанія Кулеба Війна з РФ