Глава МИД Албании и Кулеба обсудили "формулу мира" и вступление в НАТО

Министры иностранных дел Украины и Албании провели встречу в Тиране на фоне визита в страну президента Владимира Зеленского и проведения саммита с государствами Западных Балкан.

О переговорах рассказал в своем в Twitter (Х) министр иностранных дел Албании Игли Хасани, пишет "Европейская правда".

По словам дипломата, министры обсудили укрепление двусторонних связей и содействие динамичному партнерству между странами.

"Заверил моего собеседника в твердой поддержке "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского и евроатлантических стремлений Украины, включая нашу готовность помогать в восстановлении страны", – отметил Хасани.

