Канада не намерена разворачивать боевые подразделения в Украине

Министр обороны Канады Билл Блэр во вторник заявил, что Канада не планирует отправить в Украину боевые подразделения.

Заявление Блэра приводит издание Le Devoir, пишет "Европейская правда".

"Мы продолжим оказывать военную помощь, в которой нуждается Украина, но, как член НАТО, Канада не намерена разворачивать боевые войска в Украине", – заявил Блэр.

Министр обороны Канады посетил неформальный саммит в поддержку Украины в Париже, на котором французский президент Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных войск в Украину.

Во Франции позже пояснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

В то же время ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.

Это подчеркнул, в частности, и генсек НАТО Йенс Столтенберг.