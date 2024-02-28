Данія призначить нового командувача армії перед її реформуванням

Головнокомандувач данської армії генерал-майор Гуннер Арпе Нільсен подав у відставку перед реформуванням збройних сил країни, викликаного російським вторгненням в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Нового керівника армії країни призначать до квітня 2024 року, коли Нільсен залишить свою посаду після трьох років на цій посаді, повідомили у збройних силах.

Минулого року Нільсен визнав, що війна в Україні та військова загроза з боку Росії виявили серйозні недоліки у здатності Данії захищати свою територію та виконувати свої зобов'язання перед НАТО.

Копенгаген перебуває під тиском з вимогою збільшити оборонні витрати до цільового показника НАТО у 2% ВВП. Військова допомога Україні, зокрема передача винищувачів F-16, допомогла Данії досягти цієї мети, хоча значні інвестиції у власні збройні сили вона ще не зробила.

Минулого року Данія пообіцяла інвестувати 143 мільярди данських крон (21 мільярд доларів) у власну оборону протягом наступних 10 років.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа повинна уникнути помилок 1930-х років і активізувати та розширити свою оборонну промисловість для стримування Росії.

Данія стала першою країною за межами G7, що підписала 10-річну угоду про співпрацю з Україною в галузі безпеки.

Копенгаген є одним із найбільших джерел військової допомоги Києву порівняно з розміром економіки країни. Її новий пакет військової допомоги на 1,7 мільярда крон (247,4 мільйона доларів) був представлений минулого тижня.

Фредеріксен також заявила, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.