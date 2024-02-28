Дания назначит нового командующего армии перед ее реформированием

Главнокомандующий датской армии генерал-майор Гуннер Арпе Нильсен подал в отставку накануне реформирования вооруженных сил страны, вызванного российским вторжением в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Нового руководителя армии страны назначат до апреля 2024 года, когда Нильсен покинет свой пост после трех лет на этом посту, сообщили в вооруженных силах.

В прошлом году Нильсен признал, что война в Украине и военная угроза со стороны России выявили серьезные недостатки в способности Дании защищать свою территорию и выполнять свои обязательства перед НАТО.

Копенгаген находится под давлением с требованием увеличить оборонные расходы до целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Военная помощь Украине, в частности передача истребителей F-16, помогла Дании достичь этой цели, хотя значительные инвестиции в собственные вооруженные силы она еще не сделала.

В прошлом году Дания пообещала инвестировать 143 миллиарда датских крон (21 миллиард долларов) в собственную оборону в течение следующих 10 лет.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов и активизировать и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания России.

Дания стала первой страной за пределами G7, подписавшей 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.

Дания является одним из крупнейших источников военной помощи Киеву по сравнению с размером ее экономики. Ее новый пакет военной помощи на 1,7 миллиарда крон (247,4 миллиона долларов) был представлен на прошлой неделе.

Фредериксен также заявила, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.