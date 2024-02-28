Мелони призналась, что хотела петь или играть в волейбол, а не быть премьером Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на встрече с иностранными журналистами накануне, 27 февраля, рассказала присутствующим о своих мечтах и призналась, что не планировала возглавить правительство страны.

Ее слова приводит телеканал La7, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления Мелони призналась, что ни одна ее личная мечта не осуществилась.

"Я хотела стать певицей, но у меня нет голоса. Я хотела играть в национальной сборной по волейболу, но у меня низкий рост. Я хотела встретиться с Майклом Джексоном, но он умер слишком рано", – перечислила она.

Мелони добавила, что мечты стать премьер-министром у нее "не было". В то же время ее коллеги научили ее быть готовой ко всем возможным сценариям в жизни.

"Мой девиз – "мы все умрем": это правда, я не оптимистка, я всегда смотрю на стакан как на полупустой, но поскольку я умею представлять себе худший из возможных сценариев, то я в состоянии справиться со всеми остальными", – пояснила глава итальянского правительства.

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