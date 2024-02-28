Лідер республіканців у Сенаті США залишить цю посаду наприкінці року

Лідер республіканців у Сенаті Конгресу США Мітч Макконелл оголосив, що планує йти з цієї посади у листопаді 2024 року.

Про це повідомляє CNBC, пише "Європейська правда".

Мітч Макконелл у середу оголосив у Сенаті, що з листопада планує залишити посаду лідера республіканської меншості у цій палаті, але збереже за собою мандат.

Своє рішення він пояснив, серед іншого, складним періодом для своєї родини.

82-річний Макконелл є найтривалішим в історії лідером парламентської групи в Сенаті: він перебував на цій посаді 17 років. Його повноваження як сенатора завершуються у січні 2027 року.

Минулого року траплялось кілька випадків, коли Макконелл завмирав на тривалий час посеред промови. Це спричинило обережні обговорення про те, наскільки вік і стан здоров’я дозволяють йому далі виконувати посадові обов’язки.

Макконелл у досить прохолодних відносинах із колишнім президентом Дональдом Трампом, який з високою ймовірністю знову стане кандидатом республіканців на майбутніх виборах.

Трамп називав Макконелла "старим вороном", а він нібито задумувався про те, щоб проголосувати за засудження Трампа під час спроби оголосити йому імпічмент за роль у заворушеннях під Капітолієм в січні 2021 року.

Нагадаємо, у вівторок президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу, щоб розблокувати допомогу Україні.