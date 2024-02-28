Лидер республиканцев в Сенате США покинет эту должность в конце года

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконелл объявил, что планирует уходить с этой должности в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает CNBC, пишет "Европейская правда".

Митч Макконелл в среду объявил в Сенате, что с ноября планирует покинуть пост лидера республиканского меньшинства в этой палате, но сохранит за собой мандат.

Свое решение он объяснил, среди прочего, сложным периодом для своей семьи.

82-летний Макконелл является самым длительным в истории лидером парламентской группы в Сенате: он находился на этом посту 17 лет. Его полномочия как сенатора завершаются в январе 2027 года.

В прошлом году случалось несколько случаев, когда Макконелл замирал на длительное время посреди речи. Это вызвало осторожные обсуждения о том, насколько возраст и состояние здоровья позволяют ему дальше выполнять должностные обязанности.

Макконелл в довольно прохладных отношениях с бывшим президентом Дональдом Трампом, который с высокой вероятностью снова станет кандидатом республиканцев на предстоящих выборах.

Трамп называл Макконелла "старым вороном", а он якобы задумывался о том, чтобы проголосовать за осуждение Трампа во время попытки объявить ему импичмент за роль в беспорядках под Капитолием в январе 2021 года.

Напомним, во вторник президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса, чтобы разблокировать помощь Украине.