В Греции десятки тысяч людей отметили годовщину смертельной аварии на железной дороге

Десятки тысяч людей 28 февраля вышли на улицы Афин, Салоник и других городов Греции, чтобы отметить годовщину самой смертельной железнодорожной катастрофы в истории страны и выразить возмущение, по их мнению, попытками виновных избежать ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Одна из крупнейших акций протеста состоялась в Афинах на площади Конституции, расположенной напротив здания парламента. Среди толпы были родственники погибших в железнодорожной аварии, которые объединились в ассоциацию для отстаивания своих прав.

Протест в Салониках ФОТО: REUTERS

Ассоциация уже длительное время просит парламент задействовать статью греческой Конституции, которая даст гражданам право инициировать лишение министров и депутатов иммунитета от судебного преследования. Соответствующая петиция уже собрала почти миллион голосов.

Тысячи демонстрантов также собрались возле штаб-квартиры греческого железнодорожного оператора Hellenic Train в центре Афин и написали краской на асфальте "Наша жизнь". В Афинах и Салониках произошли короткие столкновения между полицией и протестующими.

Протест в Афинах ФОТО: REUTERS

Родственники и друзья погибших в аварии также собрались на месте железнодорожной катастрофы в Темпе, вблизи греческого города Лариса. Они возложили свечи и цветы, а также фотографии погибших и плакат с надписью: "Преступление без наказания в Темпе, души требуют справедливости".

ФОТО: REUTERS

В телевизионном обращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что виновные в катастрофе будут привлечены к ответственности.

Напомним, масштабная авария в Греции произошла в конце февраля 2023 года. Пассажирский поезд, который перевозил около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. Погибли 57 человек.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. В связи с трагедией были привлечены к уголовной ответственности пятнадцать человек, в том числе начальник станции, который дежурил во время аварии.