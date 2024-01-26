Греція відмовилась розслідувати ексміністрів через смертельну аварію на залізниці

Уряд Греції відхилив заклик прокуратури Європейського Союзу почати кримінальне розслідування проти двох колишніх міністрів транспорту у зв’язку зі смертельною аварією на залізниці в лютому 2023 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Ще у червні Європейська прокуратура звернулась до влади Греції, заявивши, що її власне розслідування виявило ознаки ймовірних кримінальних злочинів ексміністрів транспорту країни Христоса Спірціса й Константіноса Караманліса (останній зараз є депутатом парламенту Греції від партії влади "Нова демократія").

Там попросили вжити заходів владу Греції з огляду на особливість законодавства, яка дозволяє розслідувати звинувачення проти колишніх урядовців виключно парламенту.

Матеріали, які Європейська прокуратура зібрала щодо Спіріціса й Караманліса, передали спершу до Верховного суду Греції, а звідти – до грецького парламенту. Та останній, зрештою, відмовився ініціювати розслідування.

Зрештою, парламент Греції почав більш загальне розслідування аварії на залізниці, але воно, як вказує Politico, зосередилось на вивченні історії грецької залізниці за останні десятиліття, а не пошуку винних у трагедії, та контролюється "Новою демократією".

Нагадаємо, масштабна аварія у Греції сталась наприкінці лютого 2023 року. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Загинули 57 людей.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. У зв'язку з трагедією були притягнуті до кримінальної відповідальності п'ятнадцять людей, зокрема начальник станції, який чергував під час аварії.