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Греція відмовилась розслідувати ексміністрів через смертельну аварію на залізниці

П'ятниця, 26 січня 2024, 18:37

Уряд Греції відхилив заклик прокуратури Європейського Союзу почати кримінальне розслідування проти двох колишніх міністрів транспорту у зв’язку зі смертельною аварією на залізниці в лютому 2023 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Ще у червні Європейська прокуратура звернулась до влади Греції, заявивши, що її власне розслідування виявило ознаки ймовірних кримінальних злочинів ексміністрів транспорту країни Христоса Спірціса й Константіноса Караманліса (останній зараз є депутатом парламенту Греції від партії влади "Нова демократія").

Там попросили вжити заходів владу Греції з огляду на особливість законодавства, яка дозволяє розслідувати звинувачення проти колишніх урядовців виключно парламенту.

Матеріали, які Європейська прокуратура зібрала щодо Спіріціса й Караманліса, передали спершу до Верховного суду Греції, а звідти – до грецького парламенту. Та останній, зрештою, відмовився ініціювати розслідування.

У Греції розповіли про перші висновки розслідування аварії на залізниці, в якій загинули 57 людей

Зрештою, парламент Греції почав більш загальне розслідування аварії на залізниці, але воно, як вказує Politico, зосередилось на вивченні історії грецької залізниці за останні десятиліття, а не пошуку винних у трагедії, та контролюється "Новою демократією".

Нагадаємо, масштабна аварія у Греції сталась наприкінці лютого 2023 року. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Загинули 57 людей.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. У зв'язку з трагедією були притягнуті до кримінальної відповідальності п'ятнадцять людей, зокрема начальник станції, який чергував під час аварії.

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Греція