У Греції судитимуть 10 осіб у зв'язку з вибухами бомб і ручних гранат

Грецька прокуратура у середу висунула звинувачення 10 особам за серію нещодавніх нападів з використанням бомб і ручних гранат, включаючи запланований вибух посилки з бомбою в суді в північному місті Салоніки цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Невеликі вибухи бомб і підпали були частим явищем під час боргової кризи 2009-2018 років на тлі гніву через заходи жорсткої економії і труднощі, але за останні п'ять років їхня кількість зменшилася. Але в останні місяці в країні знову почастішали такі напади.

Четверо з підозрюваних вже перебувають у в'язниці за інші злочини, йдеться в заяві поліції, зробленій у вівторок після арешту решти шістьох. Поліція повідомила, що конфіскувала зброю, вибухівку, мобільні телефони та інші електронні пристрої після обшуків у дев'яти квартирах і трьох тюремних камерах.

У середу підозрюваним було пред'явлено звинувачення у "створенні терористичної організації та участі в ній", а також у "незаконному зберіганні зброї", згідно з юридичним документом. Очікується, що вони дадуть відповідь на звинувачення в неділю.

Минулого тижня анархістська партизанська група взяла на себе відповідальність за запланований на цей місяць теракт проти судді в будівлі суду в Салоніках. Це вже третій подібний інцидент з грудня.

Посилка, надіслана старшому судді, містила вибуховий матеріал, але була конфіскована поліцією до того, як вона вибухнула.

У заяві, опублікованій минулого тижня на афінському сайті Indymedia, анархістська група "Збройна відповідь" взяла на себе відповідальність за саморобну бомбу і попередила про нові напади на прокурорів, поліцейських і суддів, у тому числі на суддю, який мав отримати посилку.

Нагадаємо, у лютому чотири людини загинули під час стрілянини в грецькій судноплавній компанії в південному передмісті Афін Гліфада.

Перед цим поліція Греції повідомила про арешт чотирьох членів анархістського угруповання, в яких під час обшуку виявили значну кількість вибухівки, лише через тиждень після вибуху саморобного пристрою біля одного з міністерств.