Чотири людини загинули під час стрілянини в грецькій судноплавній компанії в південному передмісті Афін Гліфада у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

За інформацією видання, нападник, який, ймовірно, є колишнім співробітником компанії, увійшов до будівлі та відкрив вогонь по співробітниках, внаслідок чого загинули двоє чоловіків та жінка, перш ніж наставив зброю на себе.

Нападника ідентифікували як 70-річного громадянина Єгипту. За деякими даними, саме ця фірма звільнила його зі своєї посади. Хоча поліція офіційно не розголошує її назву, ЗМІ вказують, що мова йде про компанію European Navigation.

Зазначають, що під час інциденту було захоплено заручників. Правоохоронці оточили більшу частину території навколо будівлі, на місце також приїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.

Раніше ЗМІ повідомили, що одна людина загинула та двоє отримали поранення через стрілянину в грецькій судноплавній компанії в Афінах у понеділок.

Перед цим поліція Греції повідомила про арешт чотирьох членів анархістського угруповання, в яких під час обшуку виявили значну кількість вибухівки, лише через тиждень після вибуху саморобного пристрою біля одного з міністерств.

Як уточнює Kathimerini, справа розслідується не як терористична і невідомо, чи пов’язана вона з вибухом біля Міністерства праці в Афінах, який стався минулої суботи.

Напади на державні установи, банки та дипломатичні представництва повторюються в Греції протягом багатьох років. Зазвичай їх приписують крайнім лівим або анархістським рухам.