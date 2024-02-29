В Греции будут судить 10 человек в связи со взрывами бомб и ручных гранат

Греческая прокуратура в среду предъявила обвинения 10 лицам за серию недавних нападений с использованием бомб и ручных гранат, включая запланированный взрыв посылки с бомбой в суде в северном городе Салоники в этом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Небольшие взрывы бомб и поджоги были частым явлением во время долгового кризиса 2009-2018 годов на фоне гнева из-за мер жесткой экономии и трудностей, но за последние пять лет их количество уменьшилось. Но в последние месяцы в стране снова участились такие нападения.

Четверо из подозреваемых уже находятся в тюрьме за другие преступления, говорится в заявлении полиции, сделанном во вторник после ареста остальных шестерых. Полиция сообщила, что конфисковала оружие, взрывчатку, мобильные телефоны и другие электронные устройства после обысков в девяти квартирах и трех тюремных камерах.

В среду подозреваемым было предъявлено обвинение в "создании террористической организации и участии в ней", а также в "незаконном хранении оружия", согласно юридическому документу. Ожидается, что они ответят на обвинения в воскресенье.

На прошлой неделе анархистская партизанская группа взяла на себя ответственность за запланированный на этот месяц теракт против судьи в здании суда в Салониках. Это уже третий подобный инцидент с декабря.

Посылка, отправленная старшему судье, содержала взрывчатый материал, но была конфискована полицией до того, как она взорвалась.

В заявлении, опубликованном на прошлой неделе на афинском сайте Indymedia, анархистская группа "Вооруженный ответ" взяла на себя ответственность за самодельную бомбу и предупредила о новых нападениях на прокуроров, полицейских и судей, в том числе на судью, который должен был получить посылку.

Напомним, в феврале четыре человека погибли во время стрельбы в греческой судоходной компании в южном пригороде Афин Глифада.

Перед этим полиция Греции сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки, всего через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.