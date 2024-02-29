Литовська міністерка дорікнула польським фермерам: Рух у ЄС має бути вільним

Запланована польськими фермерами блокада дороги на литовсько-польському кордоні є порушенням принципу ЄС про вільне пересування товарів і людей.

Про це заявила в четвер міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Важкі транспортні засоби будуть перенаправлені на додаткові стоянки, де їх будуть перевіряти, і там будуть черги", – сказала Армонайте в інтерв'ю радіо Žiniu Radijas.

"Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського Союзу, де рух товарів і людей має бути вільним", – додала вона.

"Будь-яке перешкоджання цьому руху потенційно може порушити свободу пересування", – підкреслила міністерка.

Польські фермери планують перекрити дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Калварія на тиждень, починаючи з п'ятниці. Вони заявляють, що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.

Місце майбутньої блокади розташоване на Сувальському перешийку – смузі землі довжиною близько 100 кілометрів на литовсько-польському кордоні, яка затиснута між російським ексклавом Калінінградською областю на заході і Білоруссю на сході.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс раніше заявив, що запланована польськими фермерами блокада дороги на литовсько-польському кордоні нагадує "певні гібридні операції".

Нагадаємо, 1 березня польські фермери планують розпочати дві нові блокади: на польсько-німецькому прикордонному переході у Свецку та на кордоні з Литвою. Очікується, що блокада триватиме близько тижня.

Литовці вирішили не приєднуватися до блокади польсько-литовського кордону, яка має розпочатися у п'ятницю на пункті пропуску Будзіско – Кальварія.