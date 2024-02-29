Литовский министр упрекнула польских фермеров: Движение в ЕС должно быть свободным

Запланированная польскими фермерами блокада дороги на литовско-польской границе является нарушением принципа ЕС о свободном передвижении товаров и людей.

Об этом заявила в четверг министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Тяжелые транспортные средства будут перенаправлены на дополнительные стоянки, где их будут проверять, и там будут очереди", – сказала Армонайте в интервью радио Žiniu Radijas.

"Насколько я понимаю, поток людей не будет остановлен, но мы все еще являемся членами свободного Европейского Союза, где движение товаров и людей должно быть свободным", – добавила она.

"Любое препятствование этому движению потенциально может нарушить свободу передвижения", – подчеркнула министр.

Польские фермеры планируют перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте пропуска Будзиско-Калвария на неделю, начиная с пятницы. Они заявляют, что часть украинского зерна, импортируемого в Литву, возвращается в Польшу.

Место будущей блокады расположено на Сувальском перешейке – полосе земли длиной около 100 километров на литовско-польской границе, которая зажата между российским эксклавом Калининградской областью на западе и Беларусью на востоке.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что запланированная польскими фермерами блокада дороги на литовско-польской границе напоминает "определенные гибридные операции".

Напомним, 1 марта польские фермеры планируют начать две новые блокады: на польско-немецком пограничном переходе в Свецке и на границе с Литвой. Ожидается, что блокада продлится около недели.

Литовцы решили не присоединяться к блокаде польско-литовской границы, которая должна начаться в пятницу на пункте пропуска Будзиско – Кальвария.