Прем'єрка Естонії вважає несправедливою критику Німеччини щодо підтримки України

Прем'єрка Естонії Кая Каллас назвав несправедливою критику фінансової та військової підтримки Києва з боку Німеччини.

Про це вона сказала в подкасті "Power Play" від Politico, пише "Європейська правда".

"Якщо ви дійсно поглянете на цифри, що вони дали Україні, я думаю, що це несправедливо, що Німеччину так сильно критикують, тому що вони багато зробили", – сказала Каллас.

Вона також захистила спадщину колишньої канцлерки Ангели Меркель, незважаючи на критику, що Німеччина була занадто залежною від російських енергоносіїв під час її перебування на посаді.

"Вона все ще великий лідер. Я не обов'язково погоджуюся з усією її політикою, але це не означає, що вона не є великим лідером", – сказала Каллас.

Раніше цього місяця німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського до Берліна заявив, що Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро.

Загалом Німеччина виділила чи прийняла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 мільярдів євро, з них понад 7 мільярдів – протягом 2024 року. ФРН є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.

26 лютого уряд Німеччини відзвітував про відправлення чергової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування.