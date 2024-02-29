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Премьер Эстонии считает несправедливой критику Германии относительно поддержки Украины

Четверг, 29 февраля 2024, 10:57

Премьер Эстонии Кая Каллас назвала несправедливой критику финансовой и военной поддержки Киева со стороны Германии.

Об этом она сказала в подкасте Power Play от Politico, пишет "Европейская правда".

"Если вы действительно взглянете на цифры, что они дали Украине, я думаю, что это несправедливо, что Германию так сильно критикуют, потому что они много сделали", – сказала Каллас.

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Она также защитила наследие бывшего канцлера Ангелы Меркель, несмотря на критику, что Германия была слишком зависимой от российских энергоносителей во время ее пребывания в должности.

"Она все еще великий лидер. Я не обязательно соглашаюсь со всей ее политикой, но это не означает, что она не является великим лидером", – сказала Каллас.

Ранее в этом месяце немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин заявил, что Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

В целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 миллиардов евро, из них более 7 миллиардов – в течение 2024 года. ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине.

26 февраля правительство Германии отчиталось об отправке очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования.

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