Избрание генсека НАТО: премьер Эстонии усомнилась в равенстве всех стран-членов

Глава правительства Эстонии Кая Каллас, которая в прошлом выражала заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО, выразила сомнения в том, что все государства-члены Альянса между собой равны.

Об этом она сказала в подкасте Power Play от Politico, пишет "Европейская правда".

Каллас все еще считает, что эту должность должен занять лидер, чья страна выполняет целевой показатель Альянса – выделяет 2% от ВВП на оборонные расходы.

Впрочем, это вряд ли произойдет, поскольку фаворитом на должность является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чья страна не достигла этого показателя.

Хотя Каллас согласилась с тем, что у Рютте есть "положительные качества", она отметила, что он будет четвертым генеральным секретарем из Нидерландов, в то время как никогда еще не было генсека из Эстонии – или вообще из любой из балтийских стран.

"Возникает вопрос, есть ли в НАТО страны первого и второго ранга?.. Мы равны или не равны? Эти вопросы остаются открытыми", – заявила Каллас.

Как известно, НАТО стремится назначить преемника генерального секретаря Йенса Столтенберга, который уходит в отставку, накануне юбилейного саммита Альянса по случаю 75-й годовщины в Вашингтоне в июле.

Известно, что Великобритания поддерживает кандидатуру Марка Рютте на должность. Также за его кандидатуру выступили США и Германия.

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