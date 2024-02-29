Остіна допитають у Конгресі через приховування інформації про рак 

Міністру оборони США Ллойду Остіну доведеться відповідати в Конгресі в четвер за своє рішення тримати в таємниці операцію у зв’язку з раком передміхурової залози і подальшу госпіталізацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Остін вибачився за свою поведінку, в тому числі перед президентом Джо Байденом. Але його виступ перед Комітетом з питань збройних сил Палати представників США, очолюваним республіканцями, стане першим випадком, коли законодавці безпосередньо поставлять йому запитання.

Очікується, що ці слухання будуть одними з найбільш суперечливих і особистих, з якими Остін зіштовхувався у своїй кар'єрі.

"Абсолютно неприйнятно, що знадобилося більше 3 днів, щоб повідомити президенту, що міністр оборони перебуває в лікарні і не контролює Пентагон", – заявить на слуханнях представник Майк Роджерс, голова комітету, згідно з його підготовленою промовою.

"В Україні та Ізраїлі йшли війни, наші кораблі були обстріляні в Червоному морі, а наші бази готувалися до нападу в Іраку та Сирії. Але головнокомандувач не знав, що його міністр оборони вибув з ладу", – додасть Роджерс.

Замість того, щоб розголошувати дані про стан свого здоров'я, Остін вирішив зберегти в таємниці свою першу операцію через рак простати в грудні. А також – подальшу госпіталізацію в січні через післяопераційні ускладнення, через які він опинився у відділенні інтенсивної терапії.

На рідкісному пресбрифінгу на початку лютого Остін, який веде дуже закритий спосіб життя, взяв на себе відповідальність за те, що не повідомив Байдену і вищому керівництву про свій діагноз заздалегідь.

Як республіканські, так і демократичні законодавці критикували Остіна за нерозголошення діагнозу раку і подальші госпіталізації. Деякі відомі республіканці, в тому числі колишній президент Дональд Трамп, закликали звільнити Остіна з посади.