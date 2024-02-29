Остина допросят в Конгрессе из-за сокрытия информации о раке

Министру обороны США Ллойду Остину придется отвечать в Конгрессе в четверг за свое решение держать в тайне операцию в связи с раком предстательной железы и дальнейшую госпитализацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Остин извинился за свое поведение, в том числе перед президентом Джо Байденом. Но его выступление перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США, возглавляемым республиканцами, станет первым случаем, когда законодатели непосредственно зададут ему вопросы.

Ожидается, что эти слушания будут одними из самых противоречивых и личных, с которыми Остин сталкивался в своей карьере.

"Совершенно неприемлемо, что понадобилось более трех дней, чтобы сообщить президенту, что министр обороны находится в больнице и не контролирует Пентагон", – заявит на слушаниях представитель Майк Роджерс, председатель комитета, согласно его подготовленной речи.

"В Украине и Израиле шли войны, наши корабли были обстреляны в Красном море, а наши базы готовились к нападению в Ираке и Сирии. Но главнокомандующий не знал, что его министр обороны выбыл из строя", – добавит Роджерс.

Вместо того чтобы разглашать данные о состоянии своего здоровья, Остин решил сохранить в тайне свою первую операцию из-за рака простаты в декабре. А также – последующую госпитализацию в январе из-за послеоперационных осложнений, из-за которых он оказался в отделении интенсивной терапии.

На редком пресс-брифинге в начале февраля Остин, который ведет очень закрытый образ жизни, взял на себя ответственность за то, что не сообщил Байдену и высшему руководству о своем диагнозе заранее.

Как республиканские, так и демократические законодатели критиковали Остина за неразглашение диагноза рака и последующие госпитализации. Некоторые известные республиканцы, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призвали уволить Остина с должности.