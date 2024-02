Баку и Ереван второй день ведут переговоры в Берлине

В Германии второй день подряд продолжаются переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении, пишет "Европейская правда".

Переговоры о нормализации отношений ведут глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов.

As announced earlier, discussions between Minister of foreign affairs of Armenia @AraratMirzoyan & Minister of foreign affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov continue for the second day in #Berlin, Villa Borsig. pic.twitter.com/imFnervDV7