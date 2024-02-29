Баку и Ереван второй день ведут переговоры в Берлине

В Германии второй день подряд продолжаются переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении, пишет "Европейская правда".

Переговоры о нормализации отношений ведут глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов.

As announced earlier, discussions between Minister of foreign affairs of Armenia @AraratMirzoyan & Minister of foreign affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov continue for the second day in #Berlin, Villa Borsig. pic.twitter.com/imFnervDV7 February 29, 2024

Перед этим в среду были двусторонние переговоры министров между собой и каждой делегации отдельно – с главой МИД Германии Анналеной Бербок, после чего они говорили в трехстороннем формате.

Встречу министров анонсировали после трехсторонних переговоров с участием премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве канцлера Олафа Шольца. Эта встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда же сообщали, что готовят встречу комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, недавно в приграничной зоне между странами снова произошла перестрелка с погибшими и ранеными.

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