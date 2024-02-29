ЗМІ: Байден хоче, щоб країни G7 розробили план використання активів РФ до саміту в червні

Президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами анонімного джерела, президент США хотів би, щоб заморожені активи були використані для фінансування бюджетних потреб України, а пізніше – для відновлення України.

Як стверджує співрозмовник видання, Байден не вважає, що використання арештованих російських коштів замінить потребу в допомозі.

За даними джерел Bloomberg, президент США також приватно сказав союзникам, що якщо Україна впаде, він вважає, що міжнародний порядок буде зруйнований щонайменше на наступні 50 років.

У матеріалі йдеться, що на відміну від Німеччини та Франції, які разом з Європейським банком поки що чинять опір будь-якому кроку, що може призвести до конфіскації активів РФ, Велика Британія та Канада виступають за цей крок.

Одна з проблем полягає в тому, що переважна більшість цих коштів знаходиться в Європі, переважно в бельгійському депозитарії Euroclear, і будь-яка угода потребуватиме підтримки всіх країн G7.

Інший виклик полягає в тому, щоб знайти варіант, який усі союзники вважатимуть юридично обґрунтованим та який допоможе пом'якшити будь-які ризики для євро.

Раніше міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що знайти правову основу для використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде складно.

Перед цим міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно виступив проти позиції міністра фінансів США Джанет Єллен щодо конфіскації заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7).

Попри публічні суперечки, один західний посадовець, який попросив не називати його імені, заявив Reuters, що представники G7 одностайні в тому, що Москва повинна заплатити за завдані нею збитки. Посадовець зазначив, що дедалі більше експертів упевнені в тому, що існує правовий шлях, який дозволить конфіскувати заморожені активи.

Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

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