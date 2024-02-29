СМИ: Байден хочет, чтобы страны G7 разработали план использования активов РФ до саммита в июне

Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса по планам использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам анонимного источника, президент США хотел бы, чтобы замороженные активы были использованы для финансирования бюджетных нужд Украины, а позже – для восстановления Украины.

Как утверждает собеседник издания, Байден не считает, что использование арестованных российских средств заменит потребность в помощи.

По данным источников Bloomberg, президент США также частно сказал союзникам, что если Украина упадет, он считает, что международный порядок будет разрушен по меньшей мере на следующие 50 лет.

В материале говорится, что в отличие от Германии и Франции, которые вместе с Европейским банком пока сопротивляются любому шагу, который может привести к конфискации активов РФ, Великобритания и Канада выступают за этот шаг.

Одна из проблем заключается в том, что подавляющее большинство этих средств находится в Европе, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear, и любая сделка потребует поддержки всех стран G7.

Другой вызов заключается в том, чтобы найти вариант, который все союзники будут считать юридически обоснованным и который поможет смягчить любые риски для евро.

Ранее министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что найти правовую основу для использования замороженных российских активов для помощи Украине будет сложно.

Перед этим

министр финансов Франции Бруно Ле Мэр публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Несмотря на публичные споры, один западный чиновник, который попросил не называть его имени, заявил Reuters, что представители G7 единодушны в том, что Москва должна заплатить за нанесенный ею ущерб. Чиновник отметил, что все больше экспертов уверены в том, что существует правовой путь, который позволит конфисковать замороженные активы.

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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