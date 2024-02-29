Швеція скорочує фінансову підтримку філії РПЦ через підозри у шпигунстві

Шведський уряд 29 лютого оголосив про скорочення підтримки представництва Російської православної церкви в країні після того, як розвідка попередила про використання Москвою церкви для шпигунства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило Шведське агентство з надання грантів релігійним організаціям.

Як пояснило відомство, Служба безпеки Швеції вважає, що РПЦ використовується російською державою "як платформа для збору розвідувальних даних та іншої діяльності, що загрожує безпеці".

"У застереженнях Служби безпеки Швеції йдеться про те, що представники релігійної громади контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки та розвідки", – пояснює агентство.

Воно додало, що РПЦ отримувала значне фінансування від російської держави, а дії її представників можна вважати підтримкою російського вторгнення в Україну. Крім того, церква також не відповідає критеріям демократії.

За даними Шведського агентство з надання грантів релігійним організаціям, Російська православна церква й раніше була серед найменших одержувачів грантів уряду Швеції для релігійних громад: у 2022 році вони становили трохи менше 200 тисяч крон (19,3 тисячі доларів).

Нагадаємо, у щорічному звіті Служба безпеки Швеції вказала на Росію як на одну з головних загроз для країни.

Раніше Стокгольм заявляв, що Росія посилить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції, коли це стане можливим, у відповідь на те, що Швеція і Фінляндія подали заявки на членство в НАТО.