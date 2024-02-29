Швеция сокращает финансовую поддержку филиала РПЦ из-за подозрений в шпионаже

Шведское правительство 29 февраля объявило о сокращении поддержки представительства Русской православной церкви в стране после того, как разведка предупредила об использовании Москвой церкви для шпионажа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило Шведское агентство по предоставлению грантов религиозным организациям.

Как пояснило ведомство, Служба безопасности Швеции считает, что РПЦ используется российским государством "как платформа для сбора разведывательных данных и другой деятельности, угрожающей безопасности".

"В предостережениях Службы безопасности Швеции говорится о том, что представители религиозной общины контактировали с людьми, которые работают на российские службы безопасности и разведки", – поясняет агентство.

Оно добавило, что РПЦ получала значительное финансирование от российского государства, а действия ее представителей можно считать поддержкой российского вторжения в Украину. Кроме того, церковь также не соответствует критериям демократии.

По данным Шведского агентство по предоставлению грантов религиозным организациям, Русская православная церковь и раньше была среди самых маленьких получателей грантов правительства Швеции для религиозных общин: в 2022 году они составляли чуть менее 200 тысяч крон (19,3 тысячи долларов).

Напомним, в ежегодном отчете Служба безопасности Швеции указала на Россию как на одну из главных угроз для страны.

Ранее Стокгольм заявлял, что Россия усилит свой военный потенциал в непосредственной близости к Швеции, когда это станет возможным, в ответ на то, что Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО.